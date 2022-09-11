Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы» после начала СВО

После начала спецоперации на Украине Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы». Об этом сообщает ТАСС.

В газете Publico сообщается, что с конца февраля на «золотую визу», или вид на жительство в обмен на инвестиции, подались 10 граждан РФ, однако все запросы были отклонены.

За прошедшее десятилетие таким правом воспользовались 430 россиян. Их вложения превысили 277 млн евро.

Напомним, что спецоперация на Украине была развернута 24 февраля после объявления Президента России Владимира Путина. За это время союзные силы освободили территорию ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.