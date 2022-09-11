news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
11 сентября 2022  11:14

Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы» после начала СВО

news_top_970_100

После начала спецоперации на Украине Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы». Об этом сообщает ТАСС.

В газете Publico сообщается, что с конца февраля на «золотую визу», или вид на жительство в обмен на инвестиции, подались 10 граждан РФ, однако все запросы были отклонены. 

За прошедшее десятилетие таким правом воспользовались 430 россиян. Их вложения превысили 277 млн евро.

Напомним, что спецоперация на Украине была развернута 24 февраля после объявления Президента России Владимира Путина. За это время союзные силы освободили территорию ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.

#португалия #выдача виз
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100