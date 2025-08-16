news_header_top
«Порту» интересуется Эдуардом Сперцяном

Фото: fckrasnodar.ru

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что португальский «Порту» заинтересован в приобретении капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Главный тренер «Порту» был заинтересован в переход Сперцяна, но в последнее время это стало меньше обсуждаться», – сказал Барбоза Odds.ru.

Напомним, ранее появилась информация, что Эдуард согласовал условия контракта с «Саутгемптоном», а сегодня должен поговорить с президентом «быков» Сергеем Галицким о своем будущем.

Сперцян – воспитанник «Краснодара». За взрослую команду «быков» армянин играет с 2018 года. С «черно-зелеными» он взял чемпионство РПЛ в минувшем сезоне, первое для «Краснодара».

