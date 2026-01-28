Портреты памяти и гордости: в Альметьевске продолжается проект «Отец героя»

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевске продолжается реализация социально значимого фотопроекта «Отец героя», посвященного семьям участников специальной военной операции.

Инициатива, организованная Школой креативных индустрий, направлена на сохранение памяти о героизме бойцов СВО и на демонстрацию важной роли отцов в их жизни и судьбе.

На фотоснимках отцы держат портреты своих сыновей, а также личные вещи, связанные с ними: награды, дипломы, памятные предметы. Эти кадры, наполненные глубокими эмоциями, достоинством, любовью и искренней гордостью, лягут в основу фотовыставки, которая откроется в Альметьевске после завершения съемочного этапа.

Как уточнили в администрации района, на сегодняшний день участниками проекта стали 12 человек. Организаторы отмечают, что порой самой сложной задачей становится убедить мужчин прийти на съемку. Однако каждый из них после участия признается, что был глубоко тронут как самим процессом, так и его результатом.

Участие в фотопроекте бесплатное для всех желающих. Подробную информацию и запись на фотосъемку можно получить по телефону: 8 (950) 311-46-45.

Мероприятие реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Семья».