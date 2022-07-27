Портфель вкладов Банка ЗЕНИТ в Татарстане вырос на 11%

Портфель вкладов Банка ЗЕНИТ в Республике Татарстан с начала года вырос на 11%. Рост объема привлечения вкладов обусловлен высоким уровнем доверия клиентов к Банку ЗЕНИТ, отметившему в этом году 27-летие со дня основания. В настоящее время доходность по сберегательным продуктам в Банке ЗЕНИТ составляет до 6,5 % годовых.

«Вклады остаются надежным инструментом сбережения за счет гарантированной доходности. По итогам первого полугодия мы зафиксировали рост спроса на данный продукт со стороны наших клиентов в ключевом регионе присутствия Банка ЗЕНИТ. Банк не только предлагает высокую доходность по депозитам, но и имеет хорошую репутацию на рынке», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Так, по вкладу «Галактика» доходность составит до 6,5 % годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Сроки размещения — от 31 до 366 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока действия депозита с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна капитализация процентов и пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.