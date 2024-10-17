Портфель розничных продуктов в сегменте партнерского финансирования в Сбере вырос в 7 раз

В Москве состоялся VI Российский исламский экономический форум «Россия — гарант партнерства», организованный Сбером совместно с Международной ассамблеей исламского бизнеса (МАИБ). В мероприятии приняли участие старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, помощник президента РФ Руслан Эдельгериев, президент МАИБ Марат Кабаев, руководитель Центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде и другие представители бизнеса и государства.

По словам Олега Ганеева, с мая 2023 года по октябрь 2024 года продажи продуктов партнерского финансирования в Сбере выросли в разы, а объем портфеля по розничным продуктам данного сегмента — в семь раз. Общий объем пассивов в сегменте партнерского финансирования на 11 октября 2024 года составил почти 2 млрд рублей. На данный момент количество сделок по партнерскому финансированию в Сбере превышает 20 тыс., привлечено уже более 11 тыс. новых клиентов.

Участники форума отметили важность развития эксперимента ЦБ по партнерскому финансированию в рамках ФЗ-417. Олег Ганеев добавил, что Сбер получил официальное разъяснение от Банка России о том, что россияне могут подать заявку на получение продуктов партнерского финансирования в любом офисе Сбера, а его выдачу обеспечит пилотная территория. На сегодняшний день у Сбера работают три исламских офиса — в Татарстане, Башкортостане и Чечне, до конца текущего года откроется офис в Махачкале.

По словам руководителя Центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнама Гурбан-Заде, рынок сукук — исламский аналог облигаций — является одним из приоритетных направлений для банка, если говорить об инструментах привлечения иностранных инвестиций стран-партнеров.

На текущий момент банк находится на финальной стадии утверждения продукта «Сукук» на базе действующей концепции структурного продукта «Инвестиционные облигации Сбербанка» (ИОС). До конца года банк сможет пропилотировать продажи данного продукта в одном из экспериментальных регионов по 417-ФЗ с целью анализа спроса и исследования обратной связи для последующей массовой дистрибуции продукта.

По словам Бехнама Гурбан-Заде, на сегодняшний день в рамках существующего законодательства и того клиентского запроса потенциал рынка внутри страны составляет 200 млрд рублей. При наличии оптимального законодательства данная цифра может увеличиваться.

В Сбере успешно внедрены инструменты, позволяющие реализовывать международные проекты в соответствии со стандартами исламского финансирования: например, такие, как мушарака (партнерство в форме долевого участия), в рамках которого создается SPV и в равной степени разделяются риски с партнерами.

«В частности, мы наблюдаем заинтересованность международных инвесторов в сфере продовольственной безопасности, туризма, а также в сфере Lifestyle, в основе которой лежит консолидированный подход к потребностям и запросам нашего клиента с использованием международных стандартов этики и управления», — добавил Бехнам Гурбан-Заде.