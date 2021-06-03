Портфель пассивов ВТБ в Татарстане превысил 220 млрд рублей

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 23% и достиг 220,7 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане на 1 апреля достиг 189 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4%.

С начала года кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос на 4% и составил 75 млрд руб. В сегменте крупного бизнеса рост составил 8%, до 36,6 млрд рублей. Значительно приросли за отчетный период привлеченные средства корпоративных клиентов: ресурсный портфель юрлиц подразделения увеличился на 59%, до 109 млрд рублей. Из них 55 млрд рублей – приходится на средний и малый бизнес (+15% за 3 месяца) и 54 млрд рублей (рост в 2,6 раза) - на крупный.

Кредитный портфель физлиц за первый квартал текущего года увеличился на 3% и на 1 апреля 2021г. составил 114 млрд рублей. Из них более половины - 72,6 млрд рублей - приходится на ипотечные кредиты – (прирост с начала года +2%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 34,4 млрд рублей (+7%).

За отчетный период ВТБ в Татарстане предоставил жителям республики 9,2 тысячи кредитов наличными на сумму 6,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также значительно выросли продажи автокредитов; по итогам трех месяцев года банк увеличил объем их выдачи в 1,5 раза, предоставив 900 кредитов на 740 млн рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц составил на 1 апреля 111,7 млрд рублей. Портфель инвестиционных продуктов за отчетный период увеличился на 12%, до 40 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина прокомментировала: «Расширение линейки цифровых услуг, а также интеграция различных онлайн сервисов, позволили нам существенно нарастить продажи в розничном сегменте. За первые три месяца мы выдали населению республики 13 тысяч займов на общую сумму 14 млрд рублей, это на 17% больше чем за те же месяцы в прошлом году. В корпоративном направлении мы также нарастили объемы бизнеса, в том числе - благодаря реализации государственных программ. В марте текущего года мы запустили прием заявок по новой госпрограмме кредитования предприятий на восстановление предпринимательской деятельности (программа ФОТ 3.0) и уже заключили по ней 54 соглашения на сумму 241 млн рублей».