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Ру Тат
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Происшествия
19 августа 2022  18:32

Порталу «116.ru» вынесено предостережение за негативное освещение СВО

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Прокуратурой вынесено предостережение казанскому информационному порталу «116.ru». 

Как стало известно «Татар-информу» из собственных источников, причиной предостережения стала публикация под заголовком: «Он даже номер мамы забыл, не мог позвонить». Форма и язык, которыми была написана статья, в том числе ее заголовок, по мнению надзорного ведомства, формируют среди читателей негативное отношение к проводимой государством политике по денацификации Украины и защите прав и национальных интересов граждан РФ.

О негативном информационном фоне статьи говорят и множественные комментарии, большая часть которых носит откровенно враждебный характер и нетерпимость к противоположному взгляду на ситуацию, говорится в документе. 

Главного редактора портала предостерегли от публикации подобных материалов и напомнили об ответственности за нарушение закона.

#спецоперация на Украине
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