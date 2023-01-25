Портал «Работа в России» предлагает татарстанцам пройти четыре теста по профориентации

Портал «Работа в России» открывает перед работодателями и людьми, находящимися в поиске работы, уникальные возможности. Они могут изучить банк вакансий по всей стране, а также актуальные предложения соискателей. Кроме того, работодатели могут направить необходимые отчеты в службу занятости в своих личных кабинетах, сообщила «Татар-информу» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«На портале „Работа в России“ представлен перечень субъектов, предоставляющих соискателям социальные гарантии при переезде. С 1 сентября 2022 года центры занятости все услуги публикуют на этом портале. Здесь же любой желающий может подать заявление на оказание услуги в содействии поиска работы. На портале реализована услуга по прохождению профориентации. Для определения склонности к будущей профессии опубликовано четыре вида тестов», — проинформировала она.

Работодатели также могут изучить резюме граждан, проживающих за пределами Татарстана и готовых к переезду. С прошлого года по закону о занятости все работодатели с численностью работающих более 25 человек обязаны размещать вакансии на данном ресурсе. Через личный кабинет они могут подать сведения о введении режима неполной занятости, о котором в течение трех дней после принятия соответствующего решения обязаны оповестить службу занятости. Там же они размещают информацию о высвобождении сотрудников. По закону работодатели обязаны предоставить такие сведения не позднее чем за два месяца до предстоящего сокращения и увольнения людей. Кроме того, у работодателей на портале «Работа в России» есть возможность подать сведения о квотируемых рабочих местах для инвалидов.

Подробнее о возможностях портала «Работа в России» и ситуации на региональном рынке труда читайте в материале «Татар-информа».