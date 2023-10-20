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Портал «Работа в России» предлагает инвалидам из Татарстана более тысячи вакансий
В настоящее время на электронной цифровой платформе «Работа в России» представлено более 1,1 тыс. вакансий для инвалидов из Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.
«Беженцы, вынужденные переселенцы, бывшие осужденные, многодетные семьи, инвалиды, люди, воспитывающие детей-инвалидов, и другие социально-незащищенные группы могут найти подходящую работу на единой цифровой платформе «Работа в России». Для людей с ограниченными возможностями доступен специальный раздел «Работа для инвалидов». В нем созданы специальные пиктограммы и поисковые кнопки, позволяющие искать вакансии в счет квоты», - подчеркнули в Минтруде РТ.
Всем пользователям портала предлагается пройти профориентационное тестирование и записаться на учебу благодаря нацпроекту «Демография». Нацпроект «Демография» реализуется в нашей стране по поручению Президента России Владимира Путина.
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