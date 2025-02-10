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Общество 10 февраля 2025 11:46

Портал по отслеживанию вывоза ТКО в Татарстане посетили 30 тысяч человек

Портал по отслеживанию вывоза мусора в реальном времени за год посетили более 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами в западной зоне Татарстана УК ПЖКХ.

«Сервис предоставляет жителям уникальную возможность следить за процессом вывоза отходов, оперативно реагировать на возникающие проблемы и участвовать в улучшении системы обращения с ТКО», – говорится в сообщении.

На портале можно в режиме онлайн проконтролировать, как и когда происходит вывоз ТКО, оставить свои комментарии или пожелания, загрузить фотографии проблемных мест для их скорейшего устранения. Кроме того, он предоставляет возможность заключить договор на вывоз ТКО без необходимости посещения офисов.

«Платформа призвана вовлечь жителей в процесс улучшения системы обращения с отходами, повысить прозрачность и качество услуг в сфере ТКО. Мы уверены, что новый сервис станет важным шагом на пути к созданию комфортной и экологически ответственной среды для всех жителей», – заключили в пресс-службе УК ПЖКХ.

#ук пжкх #тко #вывоз мусора
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