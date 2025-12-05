Портал Госуслуг постепенно откажется от СМС-верификации

Фото: max.ru

Портал Госуслуг будет постепенно отказываться от верификации через сообщения на телефон. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Такое решение было принято в связи с участившимися случаями мошенничества, при которых владельцы учетных записей сообщали злоумышленникам приходящие им коды из СМС. В настоящее время верификация через сообщения продолжает действовать для пользователей, которые заходят на портал с компьютера.

В качестве альтернативы останутся следующие варианты: получение одноразового кода через мессенджер МАХ, использование кода из специального приложения-генератора или авторизация по биометрическим данным. Их можно выбрать в разделе «Безопасность» в своего профиле Госуслуг.

В ведомстве отмечают, что вход через мессенджер обладает повышенной надежностью, поскольку встроенный бот задаст уточняющие вопросы, а затем заблокирует выдачу кода и предупредит пользователя об опасности, если запрос покажется подозрительным.