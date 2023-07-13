Портал для психологической помощи школьникам появится в России к концу года

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Минпросвещения России создает портал, на котором школьники смогут получить консультацию профессиональных психологов. Онлайн-помощь позволит детям рассказать о проблемах, которые они не могут доверить своим друзьям и близким, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Не всегда школьник со своими проблемами — мы все помним себя, — может поговорить с родителями и со сверстниками. Зачастую нужен внешний человек, с кем можно поделиться той или иной проблемой. Потому что, если проблемой не поделиться, она потом накапливается и может проявиться деструктивно», — цитирует министра ТАСС.

По словам Кравцова, портал начнет работу в конце лета. Консультации будут проходить в закрытом режиме.

В разработке портала совместно с Минпросвещения принимает участие Московский психолого-педагогический университет.