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Общество 13 июля 2023 11:29

Портал для психологической помощи школьникам появится в России к концу года

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Портал для психологической помощи школьникам появится в России к концу года
фото: © архив «Татар-информ»

Минпросвещения России создает портал, на котором школьники смогут получить консультацию профессиональных психологов. Онлайн-помощь позволит детям рассказать о проблемах, которые они не могут доверить своим друзьям и близким, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Не всегда школьник со своими проблемами — мы все помним себя, — может поговорить с родителями и со сверстниками. Зачастую нужен внешний человек, с кем можно поделиться той или иной проблемой. Потому что, если проблемой не поделиться, она потом накапливается и может проявиться деструктивно», — цитирует министра ТАСС.

По словам Кравцова, портал начнет работу в конце лета. Консультации будут проходить в закрытом режиме.
В разработке портала совместно с Минпросвещения принимает участие Московский психолого-педагогический университет.

#школьники #психологическая помощь #минпросвещения рф
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