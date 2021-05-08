Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии мероприятий по случаю окончания войны. Вместо Дня Победы с 2015 года страна по западноевропейскому образцу отмечает День памяти и примирения (8 мая).
В тексте, опубликованном в Facebook, Порошенко рассказал о «преступлениях» коммунистического режима. Украина, считает он, стала первой страной, ощутившей последствия «сговора двух тоталитарных режимов» — СССР и Германии.
Также в обращении он упомянул и Президента России Владимира Путина, обвинив его «в разжигании войны».
- Наука
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Порошенко высказался о «преступлениях» коммунистического режима и «агрессии» Путина
Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии мероприятий по случаю окончания войны. Вместо Дня Победы с 2015 года страна по западноевропейскому образцу отмечает День памяти и примирения (8 мая).
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа