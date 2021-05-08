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Ру Тат
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8 мая 2021  18:06

Порошенко высказался о «преступлениях» коммунистического режима и «агрессии» Путина

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Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии мероприятий по случаю окончания войны. Вместо Дня Победы с 2015 года страна по западноевропейскому образцу отмечает День памяти и примирения (8 мая).
В тексте, опубликованном в Facebook, Порошенко рассказал о «преступлениях» коммунистического режима. Украина, считает он, стала первой страной, ощутившей последствия «сговора двух тоталитарных режимов» — СССР и Германии. 
Также в обращении он упомянул и Президента России Владимира Путина, обвинив его «в разжигании войны».

Украина Владимир Путин петр порошенко
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