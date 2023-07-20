Президент Федерации рестораторов и отельеров: В ОАЭ отдых иногда дешевле, чем в России

Цены на отдых внутри России остаются очень высокими. С учетом стоимости обслуживания иногда жителям страны дешевле отдыхать в других странах, констатировал президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров на пресс-конференции в ТАСС.

«Пока цены не сильно в нашу пользу, хотя отдых в стране сильно разнится с теми туристическими местами [за рубежом], куда мы ездили. Даже если это топ-класс, сервис обходится дорого. Получается, что даже дешевле порой слетать в Арабские Эмираты», — сказал он.

По словам Бухарова зачастую даже сравнение с дешевыми Турцией и Египтом говорят не в пользу отечественных курортов.

Хотя в то же время потенциал развития внутреннего туризма очень высок, отметил спикер. «Россияне с удовольствием едут в различные регионы страны. Пока инфраструктура не сильно развита. Поэтому, может быть, цены и "кусаются". На это влияют, в том числе, проблемы с инфляцией и курсом рубля. Все мы пока еще живем в привязке к доллару и евро, как привыкли в последние 30 лет», — сказал он, подчеркнув, что для российских участников сферы гостеприимства очень важна помощь.