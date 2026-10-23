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Общество 23 октября 2026 22:12

Пороговые баллы ЕГЭ для поступления в вузы не изменятся в 2027 году

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Пороговые баллы ЕГЭ для поступления в вузы не изменятся в 2027 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство науки и высшего образования РФ не планирует менять минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ведомству вузы в 2027/2028 учебном году. Это следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, минимальные пороговые значения по всем предметам останутся на уровне предыдущего учебного года.

Для поступления абитуриентам необходимо будет набрать не менее 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии.

Минимальный результат по физике составит 41 балл, по обществознанию – 45 баллов, по информатике – 46 баллов.

#егэ #баллы егэ #поступление в вуз
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