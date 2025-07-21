Порог долга для запрета выезда из РФ могут увеличить до 90 тысяч рублей

В Государственную Думу внесут законопроект, предусматривающий повышение минимального размера задолженности, при которой гражданину могут ограничить выезд из России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно инициативе, порог долга предлагается увеличить в три раза — с 30 тысяч до 90 тысяч рублей. Для случаев, когда должник не исполняет требования по уплате задолженности, планка вырастет с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

«Предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 Федерального закона "Об исполнительном производстве", согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга – с 10 тысяч до 30 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в Телеграм-канале Нилова.

Как отметил парламентарий, нововведение не затронет долги по алиментам. Законопроект также направлен на то, чтобы приставы сосредоточили внимание на «действительно злостных неплательщиках».