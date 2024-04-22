«Поразила экологичность»: на «Казаньоргсинтез» приехал экс-ведущий «Галилео» Пушной

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Ведущий культовой научно-познавательной передачи «Галилео» Александр Пушной рассказал о своих впечатлениях после экскурсии по «Казаньоргсинтезу».

«Меня поразила экологичность. Я предполагал, что раз это завод, связанный с химией, то мы будем ходить в масках, у нас будут слезиться глаза, будет нечем дышать. Но вот мы находимся на территории завода, здесь прекрасно дышится, производство идет полным ходом, при этом солнце светит, птички поют, трава зеленеет. Очень красиво и хорошо, молодцы!» — поделился Пушной.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Звездный гость одного из ведущих предприятий химической промышленности России рассказал, что всегда остается под большим впечатлением от масштабных производств.

«Я каждый раз поражаюсь огромным производствам, потому что люди в своей бытовой жизни не замечают, как они должны быть благодарны таким замечательным заводам. Все то, что нам когда-то писал Дмитрий Иванович Менделеев, тут как раз реализуется», — сказал экс-ведущий научно-познавательной программы «Галилео».