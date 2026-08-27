Поражены логистические центры в Киеве, Запорожье и Кривом Роге, – Минобороны РФ

Массированный удар по вражеским объектам на Украине нанесли Вооруженные Силы РФ минувшей ночью. Были задействованы ударные БПЛА, а также высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования.

Как сообщает Минобороны РФ, в результате удара поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в городах Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовка.

Кроме того, поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса», «Черноморск» и «Рени», используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов в Одесской области.