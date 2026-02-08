Поражение «Зенита» от «Локомотива»: проклятие или закономерность

«Локомотив» прервал 15-матчевую серию побед казанского «Зенита» во второй раз за сезон. При этом команда Алексея Вербова по-прежнему возглавляет таблицу чемпионата. В чем истина данного принципиального противостояния в нынешнем сезоне - в материале «ТИ-Спорта».





Второе поражение «Зенита-Казани» в сезоне от «Локомотива»

«Зенит-Казань» во второй раз уступил «Локомотиву» в сезоне в рамках центрального матча 23 тура. Последнее поражение татарстанцы как раз потерпели у себя дома от новосибирцев 22 ноября в рамках 8-го тура волейбольной Суперлиги, а затем выдали 15-матчевую серию побед. Правда тогда казанцы сдались по ходу четырех партий (3:1). В ответном поединке соперники растянули встречу до максимальных пяти сетов, казанцы отдали победу на тай-брейке. Стоит признать, что в заключительных партиях преимущество новосибирцев было подавляющим.

Ничто так не запоминается, как обидные поражения. Начнем с того, что в этом сезоне татарстанцы вообще никому кроме как новосибирцам не проигрывали. Из 24 проведенных матчей – это второе поражение и во второй раз от железнодорожников. При этом в активе татарстанцев 64 очка, на 6 баллов отстает ближайший преследователь – «Зенит-СПб». По-прежнему нагнать коллектив Алексея Вербова пока никому не под силам.

Наиболее ожесточенная борьба сейчас идет между вторым и третьим местом – между питерским «Зенитом» и «Локомотивом». У этих соперников разница всего в пару очков. В последних нескольких встречах новосибирцы забуксовали, уступив в одной из последних встреч «Нове» и чуть не проиграв МГТУ. Это и позволило петербуржцам потеснить коллектив Пламена Константинова со второй строчки.

Фото: zenit-kazan.com

Новосибирцы – явные раздражители для казанцев в нынешнем чемпионате

На исход встречи между казанским «Зенитом» и «Локомотивом» могло сказаться несколько факторов. Во-первых, новосибирцы являются явными раздражителями для казанцев. Напомним, что первое и единственно поражение в сезоне до недавнего времени они потерпели именно от железнодорожников. К тому же, последние на протяжении всего сезона наступают татарстанцам на пятки. В турнирном отношении коллектив Пламена Константинова скорее в роли догоняющего. При этом не единожды им удавалось оставлять подопечных Алексея Вербова позади и возглавлять чемпионат.

Во-вторых, последнее поражение от «Новы» дало новосибирцам двойную мотивацию реабилитироваться. В матчах с лидерами у железнодорожников особенный двойной настрой, особенно после недавнего поражения от питерского «Зенита». А вот 15-матчевая серия без поражении похоже слегка усыпила бдительность казанцев. Хотя когда как не в матчах с потенциальными соперниками выкладываться с двойной самоотдачей?

В-третьих, формально списать поражение казанской команды можно на недонастрой из-за начала времени матча. Так как по будням команды играют обычно в 19:00 мск, а по выходным – в 17:00 мск. В Новосибирске матч состоялся по местному времени (-4 часа), то есть в 15:00 по Москве.

Фото: zenit-kazan.com

Расслабленность «Зенита» и напор «Локомотива»

Начало поединка казанцы уверенно оставили за собой. Довольно быстро восстановившийся от травмы Роман Романовский, который не доиграл предыдущий матч против «Кузбасса», вышел в полной боевой готовности и продемонстрировал свой настрой с первых минут, закрыв блоками соперников – Омара Курбанова и Ильяса Куркаева. В конечном итоге это и позволило казанцам сделать основную разницу в первой партии.

Переломный момент произошел в середине второго отрезка в матче. И как показалось произошла именно психологическая перемена внутри команды гостей. Подопечные Вербова почувствовали свое преимущество и слегка расслабились. В следствие этого, с их стороны пошли систематические ошибки в атаке, что и позволило упустить нить игры из своих рук и отдать инициативу хозяевам.

Между тем встреча продолжалась, а татарстанцы никак не могли вернуть в игру. В результате чего наставнику «Зенита» Алексею Вербову пришлось произвести замену и вместо Сантьяго Данини выпустить более свежего и молодого Илью Федорова. Казалось вынужденная замена принесла результат, но ненадолго. Крайне плохо стартовала четвертая партия в исполнении казанцев, которые совершали все больше ошибок в приеме и на подачах. Итог – полная доминация новосибирцев в концовке, которые почувствовали надломленный настрой гостей.

Хозяева в этой встрече стали лучшими в атаке о чем говорит статистика диагонального «Локомотива» Ильи Казаченко. Он стал лучшим бомбардиром встречи, набрав 23 очка. У казанцев по очкам лучше всех оказался Дмитрий Волков. Правда на подаче были лучшими все же казанцы, преимущество со счетом 16-11 осталось на стороне гостей. На блоках – шесть в активе Ильяса Куркаева. По три очка за эйсы у Симеона Николова и Максима Михайлова.

«Зенит-Казань» продолжает гостевую серию. Следующий матч татарстанская команда проведет против «Оренбуржья» 10 февраля.