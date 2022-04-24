Деспот не вверг в преисподнюю: «Рубин» удержался от вылета в ФНЛ напрямую

«Рубин» выиграл в матче за шесть очков, вероятно, слабейшую на данный момент команду РПЛ. В этом году дела у «Арсенала» хуже, чем у казанцев: восемь игр без побед. О том, как казанцы прервали серию поражений из семи матчей и на 95 процентов выполнили задачу не вылететь напрямую - читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Леонид Слуцкий: «Любая победа психологически помогает. Поражение убивает, а победа окрыляет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О чем смолчал Слуцкий в истории с Абильдгором

До игры состав казанцев успел обрадовать болельщиков сразу двумя возвращениями: после двухматчевого перерыва в старте оказался Константин Кучаев, а также в заявку на игру впервые с декабря месяца попал Оливер Абильдгор. После возвращения из Дании полузащитник чуть ли не каждую неделю мелькал в фотообзорах с тренировок «Рубина», но выхода в стартовом составе в официальной игре Оливеру пришлось ждать целых три недели.

Однако, на послематчевой пресс-конференции главный тренер казанцев Леонид Слуцкий заявил, что по-хорошему, Абильдгор не должен был играть и сегодня.

«Он не должен был играть, должен был играть Мусаев. Но у Мусаева есть небольшое повреждение, он уже перед разминкой попробовал и почувствовал, что нет. Абильдгора мы планировали максимум на второй тайм. Он пять месяцев не играл в футбол», - сказал наставник.

Не хочется ставить под сомнения слова главного тренера, но вероятнее всего, выход Оливера в стартовом составе был запланирован заранее. По информации «Татар-информа», датчанин был готов сыграть еще в среду с «Енисеем» в матче кубка, но тренерский штаб решил приберечь его к матчу против тульского «Арсенала» и не повез полузащитника на выезд в Красноярск. В свою очередь, Леон Мусаев, который первоначально оказался в стартовом составе, действительно, имел повреждение. Но не вышел он на поле именно из-за вылечившегося Абильдгора, которого всю неделю готовили к игре против Тулы.

Оливер Абильдгор (справа) отыграл надежно, выиграв все единоборства и оформив один перехват Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сложно сказать, изменил ли выход с первых минут датского футболиста планы тренерского штаба «Арсенала», но во всяком случае удивил уж точно. По итогу, Оливер отыграл надежно, выиграв все единоборства и оформив один перехват. На 66-й минуте вместо датчанина вышел Марат Апшацев, а уход футболиста с поля сопровождался длительными овациями от болельщиков в знак благодарности за возвращение в расположение команды.

«Еще раз к вопросу о том, что если внутри команды есть фундаментальные футболисты, то тренеру намного легче. Он вышел, сцементировал игру в середине поля, забрал весь подбор, очень грамотно распоряжался на мяче. Его выход был значительным усилением для нас», - отметил Слуцкий.

«Провели очень качественный поединок и абсолютно заслуженно одержали победу»

В целом, «Рубин» провел довольно качественный матч. Особенно стоит отметить Егора Тесленко и Александра Ломовицкого. Первый выиграл семь из восьми верховых единоборств, оформил по два перехвата и отбора и был близок к забитому мячу. А второй к победному голу добавил три успешные обводки и две ключевые передачи.

Вообще, перевод экс-спартаковца на позицию вингера начинает положительно сказываться и на обороне, и на атаке. Самошников и Зотов заняли привычные для себя позиции слева и справа, и о проблемах на флангах обороны как-то уже стало даже забываться.

Александр Ломовицкий к победному голу добавил три успешные обводки и две ключевые передачи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы в первом тайме где-то отдали инициативу сопернику, потому что понимали, что у нас небольшое количество замен и придется выдержать всю игру. Мне кажется, они особо не воспользовались тем, что много владели мячом. Мы были гораздо острее в контратаках, забили гол. А во втором тайме уже сами подолгу контролировали и имели еще несколько моментов. То есть, считаю, что провели очень качественный поединок и абсолютно заслуженно одержали победу, - заявил Слуцкий.

В то же время сам Ломовицкий на более родной для себя позиции, кажется, начал обретать все больше уверенности.

«Важный гол для меня, я давно не забивал. Это мой первый гол за «Рубин». Я пришел только зимой, сейчас я играю в атаке и мне хотелось себя проявить. Хорошо, что так получилось, рад, что забил, и главное, что команда набрала три очка», - сказал футболист после игры.

Возвращение Деспота

Стоит отметить, что в старте у туляков оказались два экс-рубиновца, о которых в последнее время все чаще говорят и все чаще вспоминают. И если фамилия Данила Степанова в большинстве своем звучит в контексте сравнения со все тем же Ломовицким. То о Джордже Деспотовиче - в связи со слухами о его конфликте с Леонидом Слуцким. После своего ухода из «Рубина» серб не раз отрицательно и публично высказывался в адрес Казани и Слуцкого, но перед игрой довольно любезно обнялся с бывшим наставником и экс-партнерами по команде.

На поле Деспотович (в центре) ровным счетом ничего не показал Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Забитый мяч Деспота в ворота «Рубина» Слуцкого наподобие с голом Дениса Макарова мог стать историей красивой, но к счастью этого не случилось. И надо сказать, что до гола сербу было очень далеко. На поле Деспотович ровным счетом ничего не показал. Вероятно, не зря болельщики «Арсенала» так активно критикуют форварда. После выхода на поле еще одного экс-казанца Евгения Маркова самый высокооплачиваемый футболист тульского клуба ушел в тень окончательно. К слову, в этом сезоне у него ноль голов с игры.

«Рубин» выполнил задачу не вылететь напрямую

После победы над «Арсеналом» отрыв казанцев от прямого вылета составил уже семь очков. Фактически «Уфе» или тому же «Арсеналу» нужно набирать очки в трех матчах из четырех оставшихся. С учетом текущей формы обеих команд, верится в подобный расклад с трудом.

После победы над «Арсеналом» отрыв казанцев от прямого вылета составил уже семь очков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается борьбы за непопадание в стыковые матчи, то тут все намного сложнее. «Химки» снова победили. Так что отрыв от 13-го места не изменился и вновь составляет всего лишь одно очко. Надеяться на то, что «Рубин» по итогу чемпионата окажется выше «Химок» – дело почти гиблое. Спасти ситуацию для казанцев может разве что «Нижний Новгород», который после неожиданного рывка сдал и опять стал одним из кандидатов на попадание в стыковые матчи.

Как бы то ни было, победа над тульской командой должна стать для «Рубина» огромным подспорьем перед финишем чемпионата. И дело не только в очковом запасе, но и в психологическом аспекте.

«Любая победа психологически помогает. Поражение убивает, а победа окрыляет», – подчеркнул Леонид Слуцкий.