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Попытка согреться алкоголем после окунания в крещенскую купель может привести к инфаркту
Употребление спиртных напитков до и после окунания в ледяную воду может привести к инфаркту миокарда. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о мерах безопасности при купании во время праздника Крещения Господня рассказала главный внештатный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева.
«Купание после принятия алкоголя вызывает выраженный спазм периферических сосудов и нарушение кровообращения, поэтому организм мерзнет еще больше. Прием алкоголя после того, как человек совершил обряд, имеет точно такие же последствия – попросту говоря, мелкие сосуды перестают снабжать кровью внутренние органы, мышцы, кожу. У человека есть ощущение внутреннего жара, но на самом деле организм испытывает резкий дефицит кислорода», – рассказала она.
После совмещения алкоголя с погружением в иордань может произойти нарушение мозгового кровообращения, тромбозы и инфаркт миокарда, добавила Диана Абдулганиева.
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