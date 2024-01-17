Попытка согреться алкоголем после окунания в крещенскую купель может привести к инфаркту

Диана Абдулганиева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Употребление спиртных напитков до и после окунания в ледяную воду может привести к инфаркту миокарда. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о мерах безопасности при купании во время праздника Крещения Господня рассказала главный внештатный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева.

«Купание после принятия алкоголя вызывает выраженный спазм периферических сосудов и нарушение кровообращения, поэтому организм мерзнет еще больше. Прием алкоголя после того, как человек совершил обряд, имеет точно такие же последствия – попросту говоря, мелкие сосуды перестают снабжать кровью внутренние органы, мышцы, кожу. У человека есть ощущение внутреннего жара, но на самом деле организм испытывает резкий дефицит кислорода», – рассказала она.

После совмещения алкоголя с погружением в иордань может произойти нарушение мозгового кровообращения, тромбозы и инфаркт миокарда, добавила Диана Абдулганиева.