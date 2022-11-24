Попытка номер три: коалиция с Ротенбергами или как Бердыев вернется в РПЛ раньше «Рубина»

После ухода из «Рубина» в 2019 году карьера Курбана Бердыева пошла по наклонной. А после провала в Иране и Казахстане стало казаться, что идеи некогда титулованного тренера ушли в небытие. Но, кажется, судьба преподнесла ему очередной шанс. Почему Бекиич в «Сочи» – это не ошибка и как тренер вернется в РПЛ раньше «Рубина» – в материале «ТИ-Спорт».

Курбан Бердыев: «Я ухожу только из-за морального долга и в связи с потребностями российского футбола» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я должен вернуться в Россию»

Пресс-служба иранского «Трактора», которым до этого момента руководил Курбан Бердыев, сегодня опубликовала пост, в котором говорится о намерении 70-летнего специалиста отказаться от занимаемой должности и вернуться в Россию. В заявлении Бердыева отмечается, что дело не в деньгах, а в моральном долге.

«В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в российский футбол. Переговоры с клубом из России были серьезными, и сегодня я официально попросил руководство «Трактора» освободить меня от занимаемой должности. Дело не в деньгах. Я ухожу только из-за морального долга и в связи с потребностями российского футбола.

Я должен вернуться в Россию. Мое присутствие в «Тракторе» позволило мне лучше узнать болельщиков, членов команды и иранский народ. Теперь нас связывают дружеские отношения. Надеюсь, совет директоров и руководство клуба поймут мою ситуацию. Предполагаю, что смогу помочь «Трактору» в будущем», – заявил Бердыев.

Официально об уходе тренера из «Трактора» еще не сообщалось, но думается, что это лишь дело времени. Клуб с одним из самых дорогих составов в стране прозябает в середине чемпионата, так что вряд ли болельщики из Тебриза будут сильно грустить по данной потере. Единственная сложность – с уходом Бердыева в клубе назреет и серьезнейшая перестройка. «Трактор» по классике заполонили его многолетние друзья: от Ивана Данильянца до Дмитрия Кириченко. Теперь тренер и его штаб готовы к новому вызову, но уже в России.

«Мое присутствие в «Тракторе» позволило мне лучше узнать болельщиков, членов команды и иранский народ» Фото: tractor-club.com

Ротенберг оказался самым настойчивым

На протяжении последнего месяца главным кандидатом на то, чтобы заполучить Бердыева, назывался футбольный клуб «Сочи». Из аргументов – южане не имеют главного тренера, зато имеют лидеров на футбольном поле в виде Кристиана Нобоа, Сослана Джанаева, Ибрагима Цаллагова, Тимофея Маргасова и других. Все те, кто уже выступал под руководством Бердыева в разные периоды карьеры.

Однако за приход в «Сочи» 70-летнего туркменского специалиста ратуют не только футболисты, но и функционеры. Так, по информации сразу нескольких источников, главным лоббистом по возвращению Бердыева в Россию является футбольный агент Павел Андреев, тесно связанный с Борисом Ротенбергом. Известный олигарх принимает в «Сочи» все кадровые и спортивные решения, а несколько лет назад он уже и сам активно звал Бекиевича в клуб.

Известный олигарх Борис Ротенберг принимает в «Сочи» все кадровые и спортивные решения Фото: pfcsochi.ru

Тогда специалист отказался, сославшись на отсутствие тренерского штаба и не самое благоприятное время для возвращения в российский футбол. Сейчас же для этого сошлись все звезды: не нужно приходить на чужое место, команду можно взять зимой (как любит сам Бердыев), знакомые лица как на поле, так и в кабинетах, возможность пошуметь с интересной командой.

Думается, если возвращение туркменского наставника в Премьер-лигу все же состоится, то при таком варианте выиграют все возможные стороны: начиная от тренера и клуба и заканчивая лигой и нейтральными зрителями.

Бердыев в «Сочи» – не ошибка. Его футбол стал другим

Другой вопрос, какой футбол будет показывать «Сочи», если возвращение специалиста все же случится? Многие наверняка помнят закрытую игру «Рубина» и «Ростова», а сам Бердыев зачастую ассоциируется у футбольных болельщиков со схемой в пять защитников и так называемым автобусом.

Но в иранском «Тракторе», несмотря на локальный провал, он сумел привить команде атакующий футбол. 14 голов забитых и 14 пропущенных в 11 матчах. В чемпионате Ирана его команда была одной из самых забивающих и пропускающих одновременно, что говорит о том, что крен в сторону обороны – это уже не про Бердыева.

Помочь с построением атакующего футбола в «Сочи» Курбану Бердыеву может экс-тренер южан Вадим Гаранин Фото: pfcsochi.ru

К тому же помочь с построением атакующего футбола в «Сочи» ему могут экс-тренер южан Вадим Гаранин и все тот же агент Павел Андреев. Первый оставил Бердыеву вектор развития, основанный на комбинационном игре, а также огромный штаб из скаутов и аналитиков. Второй же способен посодействовать построению команды, привезя тренеру самых талантливых молодых футболистов страны.

Тесная связь Андреева с самарскими «Крыльями Советов» ни для кого не секрет. Но и ей может настать конец, если Бердыев возглавит «Сочи». Тогда вполне резонно стоит ждать, что огромная часть выходцев из «Чертаново», многие из которых уже являются игроками сборной России, отправится на юг страны. А если приправить всю эту молодую команду опытными «мужиками» в лице Нобоа и Джанаева, то у Бердыева может получиться очень интересная и грозная команда по меркам чемпионата России.

Юрий Уткульбаев: «В перерыве я звонил Курбану Бекиевичу, мы консультировались. Он смотрел телетрансляцию и подсказал несколько вещей, которые нужно перестроить» Фото: rubin-kazan.ru

Бекиич вернется в РПЛ раньше, чем «Рубин»

Примечательно, что помимо «Сочи» без постоянного тренера сейчас находится и «Рубин». Однако в Казань Бердыева уже никто давно не сватает. Оно и неудивительно: и клуб, и тренер, и болельщики считают, что это уже пройденный этап.

Однако именно Бердыев – единственный тренер за всю историю «Рубина», выводивший клуб в высшую лигу страны. И не исключено, что специалист будет косвенно помогать своей бывшей команде выбраться из болота Первой лиги. Произойдет это, правда, лишь в том случае, если его давний соратник Юрий Уткульбаев избавится от приставки «и. о.» и будет руководить «Рубином» полноценно.

«В перерыве я звонил Курбану Бекиевичу, мы консультировались. Он смотрел телетрансляцию и подсказал несколько вещей, которые нужно перестроить. После игры Бердыев сам позвонил и поздравил всех.

Ребята были очень рады. Они ощущают пристальное внимание со стороны главного тренера и стараются его не подводить», – говорил Уткульбаев, руководивший на тот момент молодежной командой «Рубина». Кто знает, возможно, контакты друг друга у специалистов еще остались.

Азат Кашапов

Фото на анонсе: © «Татар-информ»