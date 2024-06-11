«Хотела купить права, но стала жертвой мошенников»: студентка КФУ выслушала обвинение

В Советском районном суде Казани стартовало дело о покушении на взятку.

На скамье подсудимых – студентка третьего курса КФУ София Кибанова. В беседе с журналистами девушка рассказала, что за деньги решила приобрести водительское удостоверение. Для этого она нашла в интернете людей, которые якобы помогали сдать практический экзамен по вождению. Однако, по версии следствия и исходя из обвинительного заключения, помочь Софии решил ее знакомый.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В надежде получить желаемый документ девушка заплатила 51 тыс. рублей. Однако выяснилось, что таким образом София Кибанова попала в руки мошенников. Не растерявшись, девушка подала на них в суд.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Вслед за мошенниками, на скамью подсудимых отправилась и сама София.

Сегодня в суде ей зачитали обвинение, с которым, со слезами на глазах, она согласилась. Кроме того, девушка выступала против участия прессы в процессе. Адвокат Кибановой сообщил, что собирается ходатайствовать о прекращении дела.