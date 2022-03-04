«Попытка чудовищной провокации»: войска РФ пресекли прорыв диверсантов на Запорожскую АЭС

Войска Донецкой Народной Республики надеются, что жители Мариуполя воспользуются гуманитарным коридором и уйдут из осажденного города, а тем временем украинские националисты попытались совершить провокацию на территории Запорожской АЭС – одной из крупнейших в Европе. О главных событиях на Украине – в обзоре «Татар-информа».

Группировки войск ЛНР и ДНР при поддержке армейских подразделений РФ продолжают наступление Фото: скриншот видео / соцсети

Нацбатальоны Украины препятствуют выходу мирных жителей из осажденного Мариуполя

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сегодня утром рассказал, что подразделения ДНР накануне взяли под контроль 36 населенных пунктов, которые ранее занимали украинские силовики. Сейчас заканчивается операция по зачистке Волновахи. Тем временем вооруженные силы республики не теряют надежды, что население блокированного Мариуполя сможет воспользоваться гуманитарным коридором и покинуть город. Об этом, в частности, шла речь во время переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись вчера в Беловежской пуще.

Басурин напомнил, что ранее украинские подразделения препятствовали людям в выходе из города.

«Будут ли они слушать свою власть, я не знаю, но надеемся, что это все-таки произойдет. Уверенности очень мало», — сказал он во время выступления на телеканале «Россия-24».

Замначальника управления Народной милиции ДНР отметил, что гуманитарным коридором могут воспользоваться блокированные в Мариуполе националисты из нацбатальона «Азов» и иностранные наемники. У них понимают, что после взятия города им придется отвечать за обстрелы мирных жителей в ДНР и ЛНР, поэтому иллюзий националисты не питают.

Эдуард Басурин: «После заявления Министерства обороны России о том, как будут к наемникам относиться, я думаю, они будут пытаться как-то по-другому спасти свои жизни» Фото: скриншот видео

«Кроме "Азова", Нацгвардии, националистов, Вооруженных сил Украины там еще наемники находятся. После заявления Министерства обороны России о том, как будут к наемникам относиться, я думаю, они будут пытаться как-то по-другому спасти свои жизни», — сказал Басурин. Он не исключил, что наемники могут одеваться в женскую одежду или выдавать себя за раненых, чтобы спастись.

Представитель Народной милиции ДНР также прокомментировал ход зачистки Волновахи от боевых подразделений украинской армии. Он отметил, что при отступлении войска заминировали многие гражданские объекты, что осложняет продвижение войск ДНР.

Диверсанты подожгли учебно-тренировочный комплекс

Тем временем группировка войск Луганской Народной Республики при поддержке армейских подразделений РФ продолжила наступление в направлении на город Краматорск. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, войска ЛНР вышли на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье.

По словам Конашенкова, в ночь на 4 марта украинские националисты попытались осуществить диверсию на Запорожской АЭС — одной из крупнейших в Европе. Он напомнил, что территория АЭС как расположенный рядом город Энергодар.

Были взяты под контроль российскими войсками еще 28 февраля, при этом персонал АЭС продолжил плановую работу под прикрытием российских военных.

В ночь на 4 марта украинские националисты попытались осуществить диверсию на Запорожской АЭС – одной из крупнейших в Европе Фото: соцсети

«Прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», — рассказал Конашенков.

Он отметил, что диверсанты проникли в здание учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, и начали стрельбу из окон, провоцируя ответный огонь. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог здания, чтобы создать видимость угрозы атомному объекту. Впрочем, пожар вскоре был потушен, а эксперты МАГАТЭ подтвердили, что пожар не затронул оборудование АЭС.

Всего, по словам Конашенкова, на 4 марта Вооруженные Силы РФ уничтожили более 1,8 тыс. военных объектов Украины, в том числе 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций. Уничтожено 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, а также 67 реактивных систем залпового огня. Выведено из строя 252 орудия полевой артиллерии, 442 единицы военной спецтехники и 54 беспилотника.

Госдума РФ приняла законопроект для защиты экономики и граждан в условиях санкций

На фоне развития спецоперации на Украине страны Запада усиливают санкционное давление. Ряд компаний заявили о временной приостановке работы в России, в том числе «ИКЕА», автопроизводители Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MAN, разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk и многие другие. США ввели экспортные ограничения против 90 компаний и частных лиц, связанных с Россией. Под запрет экспорта продукции в США попали «Российские космические системы», «Элара», «Элемент», «Радиоавтоматика» и другие.

В свою очередь «Роскосмос» отказался доставлять на орбиту спутники для британской компании OneWeb. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин распорядился снять ракету со стартового комплекса и вернуть ее в технический комплекс. Космические аппараты будут направлены на консервацию.

Госдума РФ приняла законопроект для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций Фото: duma.gov.ru

Тем временем Госдума РФ приняла законопроект для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, среди первоочередных мер — кредитные каникулы, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. В частности, Правительство РФ получает право устанавливать порядок списания организациям штрафов и пеней в связи с неисполнением обязательств по госзакупкам из-за санкций. Кроме того, Кабмин РФ сможет сам принимать решения о повышении размера соцдоплаты к пенсии и ее дополнительной индексации, изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, когда это потребуется.

Этим же законопроектом предусматривается возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год и аккредитованных IT-организаций — до конца 2024 года.

Законопроект также предусматривает возможность кредитных каникул для граждан и субъектов МСП в 2022 году, даже если они использовали ее во время пандемии. Так, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект малого и среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Также депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию, и призывы к санкциям против России.

«Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол Президента», — отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Фото на анонсе: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 3.0