Попутал берега на хайпе: почему Губерниев не прав, обвиняя Казань в недочетах ЧР по лыжам

Скандальный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев позволил себе нелестные отзывы по организации чемпионата России по лыжным гонкам в Казани. «ТИ-Спорт» объясняет, в чем неправ одиозный журналист, и раскрывает роль Татарстана в развитии лыжного спорта в России.





Губерниев обрушился с критикой на организаторов лыжного чемпионата России в Казани. Главный повод – ряд судейских скандалов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Губерниев обрушился с критикой на Вяльбе и приплел Казань

Известный комментатор и ведущий «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на организаторов лыжного чемпионата России, который проходит в эти дни в Казани. Главный повод – ряд судейских скандалов, которые вспыхнули на трассе в поселке Мирный.

Что именно произошло во время гонок, мы распишем чуть ниже, но главное, что один из самых скандальных и одиозных спортивных журналистов страны приплел к «ответственности» Казань.

Тут надо сразу расставить акценты. Спортивная Казань никакого отношения к судейству на чемпионате страны не имеет. Как и к расторопности организаторов действа – Федерации лыжных гонок России – по отношению к самому Губерниеву. Мы пока не будем оценивать правомерность претензий Губерниева к организации и ее главе Елене Вяльбе. Лучше зададимся вопросом: а не зашел ли в своей погоне за хайпом скандальный телеведущий слишком далеко?

«Безобразная работа жюри на ЧР по лыжам!!!! Безобразное отношение к зрителям!!!! По дисквалам и желтым карточкам!!! Организаторам ЧР в Казани позор!!!!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«А яичница в Казани протухла!!! В пятницу уже будем усиленно биатлонировать!!! Златоуст – любовь моя!!!!» – разгонял экспрессию он в другом сообщении.

«Безобразная работа жюри на ЧР по лыжам!!!! Безобразное отношение к зрителям!!!! По дисквалам и желтым карточкам!!! Организаторам ЧР в Казани позор!!!!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале Фото: © Максим Платонов / РИА Новости

Казань создала все условия для чемпионата России, а Фардиев спас ведущих звезд в этом виде спорта

Опять же, возможно, он имел в виду исключительно федерацию, но прозвучала Казань. Если в «пассажах» Губерниева вместо «Казани» звучала бы «федерация», то вопросов было бы меньше. Тем временем в столице Татарстана построили ультрасовременную трассу в Мирном. «Организаторы ЧР в Казани» создали все возможные благоприятные условия, как для спортсменов, так и для зрителей. Для журналистов, наконец. Кроме Губерниева, никто никаких нареканий не озвучивал.

Наконец, в широком смысле этого слова Татарстан сейчас, по сути, в одиночку держит российские лыжи на плаву. Как уже объяснял «ТИ-Спорт», в команде Архангельской области внезапно потеряли главного спонсора Владимира Буторина – владельца группы компаний «УЛК». И звезды отечественных лыж во главе с легендарным Александром Большуновым остались без спонсирования.

И именно Татарстан в этой сложной ситуации протянул руку помощи спортсменам. Как следствие, президент Федерации лыжных гонок Татарстана, генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев собрал звезд спорта под знамена республики. Лыжникам были созданы все условия.

«Сейчас Татарстан помимо того, что помогает своей сборной, развивает лыжные гонки в республике в целом. В каждом районе есть лыжная база. Там, где их нет, они есть в планах и они точно будут. Море освещенных трасс, они проводят очень хорошие соревнования. Я думаю, что все регионы должны с белой завистью смотреть на это. Сегодня у Татарстана есть приглашенные звезды, но я уверена, что лет через восемь будут и местные воспитанники», – говорила Вяльбе корреспонденту «ТИ-Спорта».

Спортивная Казань никакого отношения к судейству на чемпионате страны не имеет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Губерниев – частый гость в Татарстане

И тут приезжает Губерниев «на белом коне» и все это обесценивает из-за каких-то откровенно «рабочих» просчетов в судействе. В том же футболе и хоккее судейские скандалы – простая обыденность и даже часть некоего «шоу». И разгонять скандал на этом уровне – значит просто ловить «хайп» на ровном месте.

Между тем Губерниев – частый гость в Татарстане. Известного комментатора частенько приглашают в республику участвовать в тех или иных мероприятиях. Понятно, он приезжает на них не по доброте душевной.

К примеру, в мае 2023 года он был ведущим на мероприятии первого всероссийского спортивного фестиваля «Движение первых». Было множество других визитов и публичных выступлений Губерниева в Казани. Так, он активно был задействован на Универсиаде-2013 и на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года.

На вчерашней гонке спринтом классическим стилем изначально победила Наталья Терентьева, второе место заняла Анастасия Кириллова, а третье – Алена Баранова Фото: © Максим Платонов / РИА Новости

Губерниева взбесили организация и судейство

Но давайте все-таки разберем, из-за чего Губерниев открыл «френдли файер» по Казани.

На вчерашней гонке спринтом классическим стилем изначально победила Наталья Терентьева, второе место заняла Анастасия Кириллова, а третье – Алена Баранова. Однако Кириллову затем сместили со второго места на шестое за то, что она наехала на лыжи Барановой. Казалось бы, обыденная ситуация, спортсменку лишили призового места за нарушение правил.

Но Губерниева взбесил тот факт, что информация о лишении серебра пришла случайно. Так, в эфире «Матч ТВ» главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев рассказал, что жюри переместило Кириллову со второго на шестое.

Именно из-за этого Губерниев возмутился – журналистов и зрителей не проинформировали организаторы. Это, конечно, тяжело считать поводом для заявлений с ярлыками «позор» и прочего. Причем не только в адрес Казани, но и федерации. Между тем Губерниев припомнил, что за подобные нарушения Александра Большунова в свое время не дисквалифицировали.

«Идет очевидное предвзятое отношение к одним спортсменам и стерильное – к другим. Когда Большунов год назад в Малиновке мешал Горбунову финишировать в спринте, его никто не дисквалифицировал. Саша – священная корова, его боятся трогать по ряду причин. Я люблю Александра, но правила одинаковы для всех», – сказал Губерниев «Матч ТВ».

Кириллову сместили со второго места на шестое за то, что она наехала на лыжи Барановой. На третье место поднялась Анастасия Фалеева Фото: © Максим Платонов / РИА Новости

Губерниев метит в президенты федерации?

Также он добавил, что собирается сам баллотироваться в президенты Федерации лыжных гонок России.

«С бардаком, который был в Казани со стороны ФЛГР, надо кончать. Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России. Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок. За три дня я сделаю наши лыжи стерильными, блестящими и профессиональными», – добавил он.

В итоге все закончилось тем, что Губерниев уехал в Златоуст на соревнования по биатлону.