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Популярный маркетплейс намерен создать кластер в Татарстане для местных производителей
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук. На встрече обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества, в том числе возможность создания центра, где будут локализованы наиболее востребованные товары. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.
«Мы проанализировали результаты и видим, что сильно растут продажи татарстанских производителей на площадке. Видим, как некоторые бренды дают чуть ли не 300% в год. Родилась идея – создать огромный кластер, чтобы там могли «приземляться» местные производства, а также и из других регионов», – сказала Бакальчук.
Отмечено, что сегодня стоит задача по локализации наиболее востребованных в стране товаров. Татарстан, как регион с выигрышным географическим положением, развитой транспортно-логистической инфраструктурой и хорошими условиями для ведения бизнеса, рассматривается в качестве места локализации.
Во встрече приняли участие министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и другие.
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