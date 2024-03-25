Популярный маркетплейс намерен создать кластер в Татарстане для местных производителей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук. На встрече обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества, в том числе возможность создания центра, где будут локализованы наиболее востребованные товары. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

«Мы проанализировали результаты и видим, что сильно растут продажи татарстанских производителей на площадке. Видим, как некоторые бренды дают чуть ли не 300% в год. Родилась идея – создать огромный кластер, чтобы там могли «приземляться» местные производства, а также и из других регионов», – сказала Бакальчук.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Отмечено, что сегодня стоит задача по локализации наиболее востребованных в стране товаров. Татарстан, как регион с выигрышным географическим положением, развитой транспортно-логистической инфраструктурой и хорошими условиями для ведения бизнеса, рассматривается в качестве места локализации.

Во встрече приняли участие министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и другие.

Российский маркетплейс в 2019 году открыл в Татарстане распределительный центр, ставший первым подобным объектом, открытым за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Республика стала одним из первых регионов, сделавшим ставку на развитие рынка интернет-торговли. По итогам 2023 года на маркетплейсах зарегистрировано более 60 тыс. личных кабинетов татарстанских продавцов.