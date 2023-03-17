Поправки в закон о госсимволах рассмотрят депутаты на сессии Госсовета РТ

Сорок второе заседание Госсовета РТ состоится 23 марта, такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента. Депутаты планируют рассмотреть 25 вопросов, в том числе 16 проектов республиканских законов и четыре федеральных законопроекта. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Как отметила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, основную часть повестки составляют законопроекты, разработанные в целях их приведения в соответствие с федеральным законодательством и Конституцией РТ. В частности, к первому чтению подготовлены законопроекты о внесении изменений в отдельные законодательные акты Татарстана, а также республиканские законы о государственной гражданской службе, о государственных символах, о статусе депутата Государственного Совета, о признании утратившими силу отдельных законодательных актов республики.

Кроме того, на сорок втором заседании парламента в первом чтении будут рассмотрены законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы о развитии малого и среднего предпринимательства, об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о градостроительной деятельности, об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка, о нематериальном культурном наследии, о продовольственной безопасности, а также законопроекты о внесении изменений в Экологический кодекс и Кодекс РТ об административных правонарушениях.

Ко второму чтению подготовлен законопроект о внесении изменений в республиканский закон об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов РТ и их экспертизе.

В повестку дня сорок второго заседания включена инициатива Госсовета Татарстана по внесению в Госдуму РФ проекта федерального закона о внесении изменений в ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Документ подготовлен в целях снижения количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в том числе повторных.

Депутаты также рассмотрят доклад уполномоченного по правам ребенка в РТ об итогах работы в 2022 году, информацию уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей о результатах работы в 2022 году и информацию о деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ.

Лилия Маврина также не исключила, что возможно включение дополнительных вопросов в повестку. На заседании президиума были рассмотрены и другие вопросы. Провел заседание заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов.