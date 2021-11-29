Поправки в конституцию Беларуси представят на обсуждение в декабре

Проект обновленной конституции Беларуси планируется представить на общественное обсуждение в первой половине декабря. Передает РИА Новости со ссылкой на главу администрации президента страны Игоря Сергеенко.

«Мы вышли на проект конституции, но тем не менее предстоит еще незначительная доработка, дошлифовка по отдельным позициям», — отметил Сергеенко.

Далее в первый месяц зимы предстоит общественное обсуждение этих поправок, а в феврале 2022 года должен пройти референдум по ним.

Самым главным изменением в политическом устройстве страны станет парламент — Всебелорусское народное собрание. В него войдут представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, а также представители местных советов депутатов и гражданского общества.

При этом статус президентской республики Беларусь менять не будет.