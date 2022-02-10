Поправки к законопроекту о местном самоуправлении обсудят на 29-м заседании Госсовета РТ

Двадцать девятое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится сегодня в Казани. На нем депутаты рассмотрят поправки, подготовленные к федеральному законопроекту о местном самоуправлении.

«Рабочей группой подготовлено 13 поправок к проекту федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Профильный комитет предложил внести их на обсуждение на заседании парламента и в случае принятия направить в Госдуму», – рассказала секретарь Госсовета Лилия Маврина на заседании президиума.

К первому чтению подготовлены три республиканских законопроекта. В частности, парламентарии рассмотрят проект закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере недропользования в РТ», а также законопроекты, которыми вносятся изменения в законы «О местном самоуправлении в РТ» и «О градостроительной деятельности в РТ». Всего в повестку заседания включено 20 вопросов.

Кроме того, парламентарии заслушают доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Татарстане в 2021 году и обсудят реализацию Стратегии государственной молодежной политики в республике.