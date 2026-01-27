Поправки «Единой России» позволили направить более 174 млрд рублей на социальные задачи

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

«Единая Россия» и Правительство России подвели промежуточные итоги реализации народной программы партии и совместной законотворческой работы. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами фракции в преддверии отчета Кабмина в Государственной Думе, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Михаил Мишустин сообщил, что ключевым результатом совместной работы стала подготовка и корректировка федерального бюджета. Он отметил конструктивную и экспертную роль фракции «Единой России», благодаря поправкам которой дополнительно направлено более 174 млрд рублей на социально значимые направления.

Средства пошли на усиление поддержки семей с детьми, помощь участникам специальной военной операции и их семьям, ускорение капитального ремонта школ, обновление инфраструктуры научных организаций, продолжение газификации, строительство дорог и благоустройство сельских территорий.

Глава Правительства подчеркнул, что значительная часть этой работы реализуется в рамках народной программы партии. По его словам, строительство и обновление поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов напрямую влияет на качество жизни людей. Он отметил, что работа ведется в тесном взаимодействии с Правительством и регионами, а такой формат позволяет учитывать запросы граждан.

Отдельно Михаил Мишустин остановился на мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он напомнил, что по инициативе «Единой России» был принят пакет законов, расширяющих социальную защиту военнослужащих.

В частности, родственникам участников СВО предоставлено право на дополнительный отпуск при необходимости, а также поддержано решение о бесплатном проезде военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы.

Кроме того, закреплены льготы для детей военнослужащих после достижения ими совершеннолетия, введены послабления по уплате госпошлины, а вернувшимся бойцам предоставлена возможность бесплатно получить второе среднее профессиональное образование для последующего трудоустройства.

Премьер-министр также отметил, что Государственная Дума уделяет большое внимание вопросам подготовки кадров. В рамках исполнения поручений Президента абитуриентам расширили доступ к бюджетным местам. Заказчиками целевого обучения теперь могут выступать системообразующие предприятия, сельскохозяйственные компании и резиденты свободных экономических зон новых территорий.

Михаил Мишустин добавил, что партия активно участвует и в других направлениях – защите граждан от навязанных платных подписок, поддержке самозанятых и совершенствовании миграционного законодательства. По инициативе «Единой России» был разработан и поддержан законопроект о передвижных аптечных пунктах, призванный повысить доступность лекарств.

Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев в свою очередь подчеркнул, что приоритетом работы остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. Он напомнил, что с начала 2022 года принято 154 закона, в том числе 30 – в прошлом году, и отметил значимость совместной работы с Правительством.

В условиях сложной экономической ситуации федеральный бюджет был принят Государственной Думой большинством голосов: за него проголосовали 349 депутатов. Владимир Васильев отметил, что такое решение в непростой обстановке говорит о высоком уровне доверия к Правительству и значительном потенциале общественного доверия, который необходимо укреплять.

Вместе с бюджетным пакетом «Единая Россия» поддержала изменения в налоговом законодательстве и выстроила постоянный парламентский контроль за адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям.

Также прорабатывается вопрос о выплате единого пособия многодетным семьям в случаях, когда их доход превышает установленные критерии.

Особое внимание фракция уделяет подготовке кадров для высокотехнологичной экономики. Совместно с Правительством, научным и образовательным сообществом принят закон об эксперименте в трех регионах, позволяющий девятиклассникам, поступающим в колледжи, сдавать два экзамена вместо четырех.

В Татарстане для реализации народной программы «Единой России» создана республиканская комиссия, которую возглавляет депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Первое выездное заседание комиссии в 2026 году состоялось 23 января в Нижнекамске и было посвящено разделу программы «Сильная Россия». Ход реализации ключевого партийного документа участники рассмотрели на примере работы социальных и промышленных объектов.

Татьяна Ларионова отметила, что народная программа «Единой России» и национальные проекты остаются основными инструментами повышения качества жизни граждан. По ее словам, в 2026 году комиссия намерена активнее взаимодействовать с министерствами и ведомствами и через партийные проекты более предметно влиять на результаты их реализации в муниципалитетах.

В качестве примера она привела итоги реализации нацпроекта «Кадры» в Татарстане в 2025 году. На модернизацию 49 центров занятости населения республики было направлено 833,5 млн рублей, из которых 658,5 млн рублей поступили из федерального бюджета, а 175 млн рублей – из бюджета Татарстана. Эти средства были направлены на ремонт, оснащение и приведение службы занятости к единому фирменному стилю.

Также Татьяна Ларионова сообщила, что в ближайшее время в каждом районе республики за каждым направлением и объектом нацпроектов будут закреплены ответственные представители партийного актива. Это позволит обеспечить постоянный партийный контроль, сопровождение и участие в реализации проектов.

По ее словам, важно, чтобы жители знали о каждом объекте, создаваемом в рамках народной программы. Партия рассчитывает на активную обратную связь, анализ реализации программы со стороны граждан, а также на новые предложения и рекомендации, что в настоящее время является одной из приоритетных задач.