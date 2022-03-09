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Здоровье
9 марта 2022  12:08

Попова: Заболеваемость Covid за неделю выросла только в пяти регионах России

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За прошедшие семь дней заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла только в пяти регионах России. В остальных, наоборот, фиксируется снижение показателя во всех возрастных группах. Об этом на селекторном совещании с региональными управлениями заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 9-й недели 2022 года рост заболеваемости Covid-19 фиксируется в только в пяти регионах», — цитирует ее пресс-служба ведомства.

Это говорит о снижении интенсивности эпидемического процесса во всех группах. Из выявленных случаев при этом 97% протекают как ОРВИ либо без каких-либо симптомов.

В заключение Попова поручила главам региональных управлений Роспотребнадзора держать ситуацию на контроле.

#коронавирус #заболеваемость #Роспотребнадзор
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