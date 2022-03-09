Попова: Заболеваемость Covid за неделю выросла только в пяти регионах России

За прошедшие семь дней заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла только в пяти регионах России. В остальных, наоборот, фиксируется снижение показателя во всех возрастных группах. Об этом на селекторном совещании с региональными управлениями заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 9-й недели 2022 года рост заболеваемости Covid-19 фиксируется в только в пяти регионах», — цитирует ее пресс-служба ведомства.

Это говорит о снижении интенсивности эпидемического процесса во всех группах. Из выявленных случаев при этом 97% протекают как ОРВИ либо без каких-либо симптомов.

В заключение Попова поручила главам региональных управлений Роспотребнадзора держать ситуацию на контроле.