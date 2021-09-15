Попова: В России разработана тест-система для выявления вируса Нипах

Тест-система для выявления вируса Нипах, обнаруженного в Индии, в России уже разработана, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что она была разработана в кратчайшие сроки. Об этом сообщает ТАСС.

«Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами», – отметила Попова на встрече с медиками Ростовского государственного медицинского университета.

Вирус Нипах был впервые обнаружен в 1998 году в Малайзии. Попав в человеческий организм, он провоцирует воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. На сегодняшний день не существует специфических средств лечения и профилактики, но ученые трудятся над их разработкой.

Вспышки заболеваемости вирусом Нипах время от времени отмечаются в Азии.

Ученые отмечают, что источником заболевания являются животные, а передача его от человека к человеку возможна только при очень тесном контакте.

Ранее в штате Керала в Индии у 11 человек обнаружили симптомы заражения вирусом Нипах. Сообщается, что больные находятся в стабильном состоянии. В стране также был зафиксирован 1 летальный исход – от вируса скончался 12-летний подросток.