Попова сообщила об отсутствии пандемии микоплазменной инфекцией

Нет никакой новой пандемии, связанной с микроплазменной инфекцией. Новых мутаций в известных штаммах выявлено не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По информации РИА Новости, она добавила, что это – отголоски уже пережитой пандемии, которая нанесла ущерб иммунитету. Попова отмечает, что оснований думать, что микоплазменная инфекция стала полностью устойчивой к препаратам, нет.

В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая заявили о заметном увеличении числа случаев респираторных заболеваний в стране. Причиной этого роста, по мнению китайских властей, стало снятие ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляция различных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальную инфекцию, чаще всего поражающую детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и сам COVID-19. В конце ноября в некоторых регионах северного Китая стали известны случаи пневмонии среди детей. Также появились данные о росте заболеваемости в ряде европейских стран, включая Францию, Германию и Нидерланды.