Попова предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ по примеру ковида

Всех жителей страны, у которых есть симптомы ОРВИ, следует тестировать на грипп по примеру ковида – это поможет снизить риски распространения заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, запасов отечественных тестов для этого достаточно, а лаборатории оснащены необходимым оборудованием.

«Сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей», — сказала она на совещании с членами Правительства РФ, которое провел президент Владимир Путин (цитата по РИА Новости).

Попова также отметила, что в России начал циркулировать вирус свиного гриппа (H1N1), вернувшийся спустя шесть лет.

Напомним, ранее Путин сообщил, что привился от гриппа на фоне роста заболеваемости в России, и призвал всех последовать своему примеру.