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Ру Тат
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Здоровье
1 ноября 2021  17:44

Попова отметила, что после прививки коронавирусом заразились не более 5% россиян

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Из всех россиян, полностью завершивших вакцинацию от коронавируса, Covid-19 заразились не более 5%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде. 

«Для российских вакцин сегодня <...> заболевающих после полностью завершенной вакцинации <...> от 2% до 5%, не больше», — заявила глава ведомства. По ее словам, это очень хороший показатель. 

Попова также отметила, что среди популяции людей выделяются от 5 до 10% тех, чьи организмы не реагируют на вакцины.

«Поэтому, конечно, возможны заболевания, но легкие. Легкого течения», — сказала руководитель Роспотребнадзора.

 

#путин владимир #попова анна #массовая вакцинация #Коронавирус
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