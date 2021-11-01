Попова отметила, что после прививки коронавирусом заразились не более 5% россиян

Из всех россиян, полностью завершивших вакцинацию от коронавируса, Covid-19 заразились не более 5%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.

«Для российских вакцин сегодня <...> заболевающих после полностью завершенной вакцинации <...> от 2% до 5%, не больше», — заявила глава ведомства. По ее словам, это очень хороший показатель.

Попова также отметила, что среди популяции людей выделяются от 5 до 10% тех, чьи организмы не реагируют на вакцины.

«Поэтому, конечно, возможны заболевания, но легкие. Легкого течения», — сказала руководитель Роспотребнадзора.