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Здоровье
7 декабря 2021  16:36

Попова: Ослабление ковидных ограничений в России пока необоснованно

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В России пока рано смягчать ковидные ограничения. Преждевременное ослабление может привести к росту заболеваемости, подчеркнула на координационном совете по борьбе с Covid-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидситуация напряженная, ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований и правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах», — заявила специалист.

За последние сутки Covid-19 был выявлен у 31 096 россиян, что является минимумом с середины октября.

#коронавирус #ограничения #Роспотребнадзор
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