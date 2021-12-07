Попова: Ослабление ковидных ограничений в России пока необоснованно

В России пока рано смягчать ковидные ограничения. Преждевременное ослабление может привести к росту заболеваемости, подчеркнула на координационном совете по борьбе с Covid-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидситуация напряженная, ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований и правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах», — заявила специалист.

За последние сутки Covid-19 был выявлен у 31 096 россиян, что является минимумом с середины октября.