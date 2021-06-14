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Ру Тат
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14 июня 2021  00:22

Попова: Ослабление эпидемиологических мер приведет к распространению Covid-19

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Отказ от действующих санитарно-эпидемиологических требований приведет к ухудшению ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в России. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нужно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя», — подчеркнула глава ведомства в эфире YouTube-канала «Депутат Слуцкий».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главный санитарный врач России предупредила о последствиях советов отказываться от вакцинации против коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня ввел новые ограничительные меры в столице России. Он также начал стимулировать горожан участвовать в прививочной кампании. О необходимости вакцинации от Covid-19 для победы над эпидемией неоднократно напоминал Президент РФ Владимир Путин.

#Коронавирус
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