Попова не увидела оснований для введения новых ограничений из-за коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не увидела оснований для введения в России новых ограничительных мер из-за коронавируса Covid-19. Свое мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Внутри страны тоже ограничений никаких нет, ничего не вводилось. Оснований эпидемиологических для этого сегодня нет никаких. Люди совершенно свободны», — приводит слова главы Роспотребнадзора ТАСС.

При этом Попова заверила, что эпидемиологическая ситуация в стране на данный момент остается стабильной. «Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», — подчеркнула она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для противодействия распространению коронавируса Президент России Владимир Путин принял решение сделать нерабочими дни между майскими праздниками.