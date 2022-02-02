Попова: Коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань

Коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань. Новый штамм «омикрон» в большинстве случаев поражает органы верхних дыхательных путей. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ученые разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может, — рассказала руководитель ведомства. — В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань».

По ее словам, нет уверенности в том, что коронавирус не восстановит эту способность, но на сегодня он такой. Тяжелые формы болезни, которые наблюдались раньше, омикрон-штамм не вызывает.

При этом остается неизвестным, какие будут осложнения после «омикрона» из-за его недавнего появления.

«Основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — отметила Попова, напомнив, что предыдущие разновидности Covid-19 вызывали отдаленные осложнения.