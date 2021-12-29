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Здоровье
29 декабря 2021  02:50

Попова: Коронавирус уже проявляет сезонность

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Covid-19 продолжит мутировать, но уже сейчас можно заметить его сезонность. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

«Из того, что говорят ученые, он уже сегодня проявляет сезонность, — сказала руководитель ведомства. — Он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет».

По ее словам, пока рано говорить о том, в какие сезоны будет наблюдаться рост ковид-случаев. 

«Вот сейчас он приходит осенью и, наверное, весной, — отметила Попова. — Что будет дальше — мы все вместе увидим».

#коронавирус #Роспотребнадзор
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