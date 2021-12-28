Попова допустила ухудшение эпидситуации с Covid-19 после новогодних праздников

Ситуация с распространением коронавируса Covid-19 в России может ухудшиться после новогодних каникул. Об этом предупредила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу, передает РИА Новости.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма „омикрон“, безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — подчеркнула главный санитарный врач страны.

В связи с возможными рисками специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы. Лаборатории ведомства готовы к проведению всех видов исследований, заметила докладчик.

Кроме того, Попова призвала власти регионов в новогодние праздники обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость возникновения больших скоплений людей. По ее словам, необходимо организовать работу так, чтобы не омрачать праздник россиянам и не создавать при этом дополнительных возможностей для инфицирования.

Ранее глава Роспотребнадзора на неформальной встрече лидеров стран СНГ призвала не ждать, что штамм «омикрон» станет финальной мутацией коронавируса. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь напомнил о необходимости привить от Covid-19 не менее 90% россиян.