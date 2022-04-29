Попова: Абсолютно очевидно, что пандемия пока не закончилась

Пандемия новой коронавирусной инфекции в России еще не закончилась, регионы страны сохраняют статус ситуации высокого риска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

«Абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась, — сказала глава федерального ведомства, — все субъекты РФ сохраняют статус ситуации высокого риска».

Попова доложила, что в среднем в неделю в стране заболевают 7-8 тыс. человек.

Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане в 95% случаев Covid-19 вызван штаммом «омикрон».