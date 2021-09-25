Попова: 47 млн привитых россиян недостаточно, чтобы остановить Covid-19 в стране

На сегодня от коронавируса в России привились 47 млн человек, но этого недостаточно, чтобы остановить распространение инфекции. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу «Россия-1», сообщает ТАСС.

По ее словам, 47 млн — это меньше половины взрослого населения, еще не 60% и не 80%. Роспотребнадзор неоднократно отмечал, что для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать не менее 80% жителей. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это свыше 90 млн человек.

«Поэтому сегодня оснований говорить, что все [заражение инфекцией] остановится нет. У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть», — резюмировала Попова.