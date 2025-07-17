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На главную ТИ-Спорт 17 июля 2025 19:44

Попов считает, что «Зенит» - главный фаворит, а «Краснодар» может стать пятым в таблице

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Попов считает, что «Зенит» - главный фаворит, а «Краснодар» может стать пятым в таблице
Фото: fc-zenit.ru

Двукратный чемпион России Алексей Попов высказался о фаворитах на чемпионство РПЛ будущего сезона в лице «Краснодара» и «Зенита».

«Краснодар» может стать пятым в этом сезоне? Все может быть. В прошлом сезоне «быки» не показывали чемпионскую игру. «Краснодар» не был командой-чемпионом. В этом году им будет тяжело. Если «Зенит» серьезно возьмется за игру с первых туров, остановить их будет невозможно. У петербуржцев однозначно больше шансов на чемпионство, чем у «быков», – передает слова Попова Metaratings.ru.

Напомним, в сезоне 2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом РПЛ с 67 очками. «Зенит» занял второе место в таблице с 66 баллами.

Сезон 2025/26 для «быков» и петербуржцев начнется 20 июля. В 15:30 по мск «Краснодар» сыграет с «Пари НН», а в 18:00 «Зенит» встретится с «Ростовом».

#ФК Краснодар #фк зенит #спорт #футбол #премьер-лига
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