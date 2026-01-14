Попов о смене главного тренера в в «Рубине»: Убирать Рахимова сейчас — лучшее решение

Фото: ФК "Рубин"

Экс-футболист «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов оценил отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера казанского клуба.

«Смысл в смене тренера в «Рубине» существует. Хоть нам и рассказывают, что у команды нет задач, но у «Рубина» всегда задача быть в тройке. То, что делал Рахимов, не способствовало улучшению результативной игры команды. Всё это следствие его провала как тренера. Убирать Рахимова сейчас — лучшее решение», – сказал Попов корреспонденту «Чемпионата».

Также Попов считает, что на перестройку команды у нового наставника может уйти три-четыре года.

«Рубин» заключил контракт с 49-летним испанским специалистом до лета 2027 года. 15 января татарстанская команда приступит к первому тренировочному сбору в турецком Белеке под руководством нового наставника.

«Рубин» по итогам первой половины сезона находится на 7-м месте с 23 очками в турнирной таблице РПЛ.