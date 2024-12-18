Поплавать с дельфинами и забить гол: Метшин исполнит мечты юных казанцев с ОВЗ

Мэр Казани Ильсур Метшин стал участником традиционной предновогодней акции «Елка желаний». Глава города исполнит мечты троих ребят с инвалидностью, сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Так, он поможет 5-летней Диане Закувановой посетить стадион «Ак Барс Арена» — девочка мечтает забить гол в ворота. 11-летний Карим Шарифуллин хотел бы попробовать себя в роли машиниста и провести состав от железнодорожного вокзала Казани до аэропорта. 8-летний Максим Терентьев попросил о возможности поплавать с дельфинами.

«Дети ждут исполнения чудес. Давайте поработаем волшебниками!» — призвал Ильсур Метшин на XXXV сессии Казанской городской Думы.

Участниками акции «Елка желаний» становятся дети и подростки в возрасте до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Также участие в акции принимают ребята из семей участников спецоперации.

Помочь исполнить мечты детей можно до 31 января 2025 года. Подробные условия участия опубликованы на сайте «Доброй Казани».