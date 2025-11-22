«Попавшие в сети»: россиянам рассказали, как подростков вербуют в социальных сетях

С начала СВО украинские телефонные мошенники и вербовщики активно взяли на прицел российских детей и подростков, включая младших школьников. В новом выпуске проекта «Попавшие в сети», подготовленном Lenta.ru совместно с Вестником Киберполиции России, рассказали, что цель вербовщиков — сделать из юных россиян исполнителей преступлений, от диверсий на железной дороге до вооруженных нападений на школы.

7 декабря 2023 года 14-летняя Алина пришла в свою гимназию со ружьем «Бекас-3», которое утром взяла у отца-охотника. В кабинете биологии она открыла огонь по одноклассникам, сделав пять выстрелов, после чего покончила с собой. Итог — двое погибших и шестеро раненых.

Официальная версия о конфликте из-за мальчика была опровергнута родителями — девочки были подругами. Алина не имела видимых проблем в учебе, не подвергалась травле и незадолго до трагедии успешно прошла проверку у психологов. Позже в сети появился ее «дневник» с жалобами на жизнь, но эксперты отметили его нестыковки и искусственность, будто его создали, чтобы отвести подозрения.

Журналисты Lenta.ru, представившись 14-летним Максимом, вышли на вербовщиков. Выяснилось, что возраст диверсанта их мало интересует — важен его регион. Кураторы сразу предлагают «рабочие» направления: сбор информации, агитация, разведка или «акции прямого действия». Начинать предлагают с малого: слежка за военными или распространение листовок.

Весь процесс подается как игра, в которую советуют вовлекать друзей. Главное правило — строгий запрет на разговоры со взрослыми.

Есть два типа кураторов: одни играют в участливых старших друзей, проявляя заботу и хваля за «правильный» выбор; другие общаются сухо и по делу.

Психологи объясняют уязвимость подростков тем, что им часто не хватает внимания родителей. Ими движет желание быстрых денег и легких достижений, подпитываемое соцсетями и играми. Манипуляторы же втираются в доверие, изучают интересы и постепенно втягивают подростка в свою игру, начиная с безобидных заданий и подводя к опасным действиям.

«Родителям следует внимательно следить за состоянием детей, постоянно, но ненавязчиво интересоваться, как у них дела, и устраивать их досуг. В конечном счете примером для подражания у ребенка должен стать полезный объект, будь то родитель, учитель или наставник. Иначе это место займет опасный объект — мошенник или вербовщик», – отметил психолог Сергей Полозов.