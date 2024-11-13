«Попавшая в ДТП внучка» выманила у пенсионера из Татарстана полмиллиона рублей

В Бугульме 88-летний пенсионер стал жертвой мошенников, пытаясь спасти внучку. Об этом сообщает МВД по РТ.

Бугульминцу поступил звонок от мужчины, который представился следователем. Он сообщил пенсионеру, что его внучка перешла дорогу на красный свет, спровоцировав аварию, вследствие которой водитель нуждается в дорогостоящем лечении. После этого к телефону подошла якобы внучка, подтвердившая сказанное. Пенсионер поверил мошенникам и подготовил 500 тысяч рублей.

Вскоре в квартиру пожилого человека позвонили. Приехавший курьер забрал деньги, которые должны были пойти на оплату медицинских услуг якобы пострадавшего водителя. Когда пенсионер связался со своей внучкой и узнал, что никаких происшествий не происходило, он осознал, что стал жертвой обмана.

Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя Бугульмы по подозрению в причастности к преступлению. Мужчина заявил, что, работая таксистом, он принял заказ от незнакомца – забрать сумку и доставить её в Казань. Вся денежная сумма была изъята полицией и возвращена владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.