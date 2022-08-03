Попасть в «десяточку»: для каждой буквы татарского алфавита создадут мультфильм

Мультфильм для изучения татарского языка, созданный по инициативе члена правления Казахстанского конгресса татар и башкир Рината Абулхаликова, скоро появится в интернете. Об этом сегодня за круглым столом с делегацией татар из Казахстана сообщил сам автор проекта. Мероприятие состоялось в здании АО «Татмедиа».

«В будущем мы планируем, что на каждую букву татарского алфавита будет создана одна серия. Моя основная цель, чтобы мультфильмы были в интернете, потому что статистика показывает, что 83% детей смотрят детский контент в телефоне», – сказал Ринат Абулхаликов.

Он добавил, что мультфильмы покажут по «Шаян ТВ». Песню из первого выпуска исполняет маленькая «звездочка», 10-летняя жительница Казани.

«Особенность в производстве детского контента заключается в том, что очень важно не попасть в межвременье. Бывает, что определенный контент маленькие дети еще не понимают, а детям постарше уже неинтересно. Здесь очень важно попасть в „десяточку“», — отметил автор.

На встрече также было отмечено, что изучение татарского языка должно начинаться именно с алфавита. А песни на татарском языке детям нравятся, они их легко запоминают.