Попасть на орбиту компании: СИБУР провел в КНИТУ карьерную ярмарку

Одно из важнейших качеств, которое компания ждет от соискателей, – трудолюбие

До Казани СИБУР ФЕСТ проходил в Томске и Благовещенске. Он начинается стандартно – с делового блока. По аналогии он прошел и для студентов КНИТУ. Модератором блока выступила проректор по учебной работе университета Дильбар Султанова. Она отметила, что участие в карьерной ярмарке дает уникальный шанс заявить о себе, своих возможностях и желаниях. В качестве напутствия она пожелала студентам определиться с желаемым направлением работы.

Султанова отметила, что компания СИБУР ответственно подходит к развитию кадров. «Это определенный уровень качества. Это очень сильный менеджмент, бесконечные программы развития, возможность реализовать себя в огромном количестве сфер, хорошая и продуманная траектория роста. Если вы попадете на орбиту этой компании сейчас, то хорошая карьера на протяжении всей жизни будет вам обеспечена», – сказала Султанова, подчеркнув, что для этого необходимо желание работать и развиваться дальше.

Слова проректора в беседе со студентами подтвердил выпускник КХТИ, ныне главный технолог «Казаньоргсинтеза» Марат Хайруллин. Одним из важнейших качеств, которое компания ждет от соискателей, он обозначил трудолюбие. К слову, свой трудовой путь на предприятии Хайруллин начал с должности простого аппаратчика.

Он выразил уверенность, что карьерная ярмарка оставит у студентов хорошее впечатление и позволит определиться с выбором жизненного пути. «Надеюсь, что скоро мы с вами встретимся как коллеги на площадках нашей компании. Мы являемся единственным производителем поликарбоната в стране. Основное применение наших технологий – это, конечно, народное хозяйство. Но сейчас мы также очень широко смотрим на медицину и автомобильную промышленность. Практически все заводы на территории России на данный момент используют наш поликарбонат для производства фар», — сказал Хайруллин.

Он также рассказал о важности подобных мероприятий для студентов. «Мы раскрываем нашу компанию, рассказываем о ней. У ребят появляется полная картина, они могут дистанционно погрузиться в нашу компанию. Мы стараемся ответить на все волнующие и интересующие их вопросы, чтобы ребята знали, что такое СИБУР и что наша компания собой представляет», – отметил Хайруллин.

Главный технолог КОСа добавил, что карьерные ярмарки, стартовавшие в прошлом году, в дальнейшем будут проводиться на регулярной основе.

«Они открыты молодежи, и это тоже меня сильно привлекает»

Прошедшая ярмарка показала, что многие студенты готовы начать карьеру именно на предприятиях СИБУРа. Так, студентка первого курса магистратуры Эльмира Шарофеева отметила, что СИБУР привлекает ее своей инновационностью. Эльмира познакомилась с холдингом в прошлом году на вручении дипломов бакалавра, которое прошло в офисе компании.

«Они открыты молодежи, и это тоже меня сильно привлекает», – говорит студентка. Она также отметила интересный интерактивный формат проведения СИБУР ФЕСТа. «Некогда заскучать. Возможно, в скором времени у меня получится попасть в эту компанию», – резюмировала Эльмира.

Поддержала ее другая студентка – Карина Никитина. «Мне очень понравилось, потому что это мероприятие по интересам, для тех, кому нравится нефтехимия, химия», – сказала она. На ярмарке можно узнать о профессии, направлениях работы, узнать, какие вакансии предлагает компания, на квизах и станциях представлена исчерпывающая информация конкретно о СИБУРе, говорит Карина.

«Это интересно. Направление, на котором я обучаюсь, связано с биотехнологией, поэтому я пришла на ярмарку, чтобы подробнее узнать о возможностях, которые предлагаются. После этого мероприятия я решила, что хочу попасть в СИБУР», – отметила девушка.

«Достаточно хорошая организация. Приятные бонусы за прохождение станций. Сами спикеры хорошо знают свою задачу, доносят правильные мысли до людей», – говорит студент Константин Новицкий. Он отметил, что узнал много нового про различные профессии. «Можно получить опыт в прохождении практики», – сказал он.

Еще одна студентка – Милана Мухаметдинова также отметила интересный формат проведения ярмарки. «Всё было классно. Мне понравилась станции. Самое главное – всё очень познавательно, узнала много нового. Мне предложили проходить практику. После этого мероприятия хочется попасть в СИБУР», – говорит Милана.

«Прекрасно, что я сюда пришел. Я узнал много информации, – выразил мнение Герман Давыданов. – Есть стойки, куда можно подать свое резюме. Студентам, тем, кто пойдет на практику, это очень поможет, они найдут свои места». После карьерной ярмарки он также принял решение, что хочет стать частью СИБУРа.